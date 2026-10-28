SPK, yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazanç iddialarını yalanladı - Son Dakika
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SPK, yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazanç iddialarını yalanladı

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SPK, yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazanç iddialarını yalanladı
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SPK, yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazanç elde edip pozisyonlarını tamamen kapattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurul, düzenlemelerin şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleriyle hazırlandığını ve yatırımcılara eş zamanlı duyurulduğunu belirtti.

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarında yüksek kazançlar elde ederek mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerindeki belirli sermaye piyasası araçlarını elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. SPK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarındaki faaliyetlerine ve yatırım pozisyonlarına ilişkin gerçeği yansıtmayan, somut bilgi ve belgelere dayanmayan iddialara yer verildiği görülmektedir. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek karlar elde ettikten sonra çıktıkları, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Kurulumuz tarafından yürütülen düzenleme süreçleri, ilgili paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin alınması suretiyle, şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Taslak ve nihai düzenlemeler, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bilgiye erişim bakımından ayrım gözetilmeksizin, eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır."

Kaynak: DHA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansSon Dakika

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