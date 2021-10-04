Red Bull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi "Jemrai" ve "Jester" temsil edecek

"Red Bull BC One"ın Türkiye Finali'nde tüm rakiplerinin arasından sıyrılmayı başaran "Jemrai" ve "Jester", 5- 6 Kasım'da Polonya'da yapılacak dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Red Bull açıklamasına göre, 2004 yılından bugüne, her yıl dünyanın en iyi break dansçısını seçmek için düzenlenen Red Bull BC One'ın Türkiye finali, 3 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirildi. B-Boy ve B-Girl'lerin Türkiye'nin en iyisi olmak için hünerlerini sergilediği, Hummel'ın desteğiyle gerçekleşen yarışma, Tarihi Hava Gazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlendi.

Finalistler B-Girl Jemrai ile B-Boy Jester, gösterdikleri performanslarla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin beğenisini topladı. DJ Markone'ın müzikleri eşliğinde rakipleriyle kozlarını paylaşan ve Türkiye'nin en iyisi olmayı başaran B-Boy ve B-Girl'ü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirledi. Jester ve Jemrai ayrıca, 5-6 Kasım'da Polonya'nın Gdansk kentinde gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Etkinlikte sürpriz bir performansa imza atan rap sanatçısı Grogi ve MC Alvin'in, old school dansçılarla beraber gerçekleştirdikleri şov da izleyenlerden tam not aldı.

"Oldukça zorlu bir süreçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull BC One Türkiye Finali'nde ikinci kez mutlu sona ulaşan B-Girl Cemre "Jemrai" Ece Kozbay, "Bu süreçte Red Bull BC One'a hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlandım. Oldukça zorlu bir süreçti ama hakkını vermişim ki buradayım ve çok mutluyum. Umarım emeklerimin karşılığını alacağım." ifadelerini kullandı.

Red Bull BC One'ın 6'ncı kez kazananı olan Oğuzhan "Jester" Karademir ise "Tekrar Red Bull BC One'da Türkiye'nin en iyi break dansçısı olduğum için çok mutluyum. Dünya finali için heyecanlıyım. Bir an önce antrenmanlarıma geri dönmek istiyorum. Ben dansla var oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Red Bull BC One'ın ön eleme turları ve breaking atölyeleri ise 2 Ekim'de gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ön elemelerde beceri ve stillerini sergileyerek birbirleriyle kıyasıya yarışan dansçılar, atölyelerde de başarılı bir performansın inceliklerini öğrenme fırsatı yakaladı.

Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede düzenleniyor.