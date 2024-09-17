Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.078,91 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 78 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 436 bin 119 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 268 bin 531 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 78 lira 91 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 141 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 682 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 474 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 510 bin 181 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 99 milyon 579 bin 357 metreküp olarak kayıtlara geçti.