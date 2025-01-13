Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 850 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 513 bin 800 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 517 bin 208 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 850 lira, gaz ticaret miktarı ise 428 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 492 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 207 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 237 milyon 591 bin 544 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 237 milyon 384 bin 670 metreküp olarak kayıtlara geçti.