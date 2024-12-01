Spot Doğal Gaz Fiyatları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Arttı

Dün spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 11 bin 902 lira olarak belirlendi, işlem hacmi yükseldi.

01.12.2024 14:47
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 902 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 264 bin 620 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 458 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 902 lira 4 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 263 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 521 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 233 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 246 milyon 947 bin 351 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 246 milyon 342 bin 38 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

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