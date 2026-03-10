Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 801 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 18 bin 947 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 92 bin 216 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 801 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 484 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 541 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 60 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 231 milyon 261 bin 864 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 231 milyon 306 bin 531 metreküp olarak kayıtlara geçti.