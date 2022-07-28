Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

28.07.2022 14:28
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 41 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 41 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 69 milyon 796 bin 720 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 15 milyon 87 bin 289 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 41 lira 26 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 352 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 432 lira 50 kuruş, satış fiyatı 12 bin 650 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 146 milyon 980 bin 104 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 142 milyon 305 bin 542 metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Türkiye Sigorta'dan evcil hayvanlara özel sigorta Türkiye Sigorta'dan evcil hayvanlara özel sigorta Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:30:28. #1.11#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement