Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 850 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 445 bin 250 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 16 milyon 464 bin 642 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 850 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 33 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 385 lira 50 kuruş, satış fiyatı 17 bin 314 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 902 bin 802 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 144 milyon 834 bin 973 metreküp olarak kayıtlara geçti.