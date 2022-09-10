Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

10.09.2022 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 939 bin 552 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 11 milyon 202 bin 520 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 416 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 508 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 31 bin 956 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 95 bin 5 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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