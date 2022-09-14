Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

14.09.2022 14:15
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 46 milyon 72 bin 344 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 57 milyon 11 bin 896 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 752 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 508 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 364 bin 672 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 98 bin 428 metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'dan kısa kısa Tüketiciler Birliği'nden 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği' açıklaması Tüketiciler Birliği'nden 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği' açıklaması
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:23 ABD, MS 69 yılına ait 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e geri verdi
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 14:15:08. #1.13#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement