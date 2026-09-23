Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 634 bin 640 liraya yükseldi - Son Dakika
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Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 634 bin 640 liraya yükseldi

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 307 lira 81 kuruş oldu. Önceki gün 1 milyon 503 bin 273 lira olan piyasa işlem hacmi dün 3 milyon 634 bin 640 liraya yükseldi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 307 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 634 bin 640 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 503 bin 273 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 307 lira 81 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 210 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 173 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 442 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 645 bin 550 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 752 bin 825 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 634 bin 640 liraya yükseldi - Son Dakika
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