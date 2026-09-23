Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 634 bin 640 liraya yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 307 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 634 bin 640 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 503 bin 273 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 307 lira 81 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 210 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 173 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 442 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 645 bin 550 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 752 bin 825 metreküp olarak kayıtlara geçti.