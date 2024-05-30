Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 244 Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 244 Lira Oldu

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 244 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 244 lira 31 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 470 bin 424 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 832 bin 277 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 244 lira 31 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 227 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 756 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 732 lira 9 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 95 milyon 369 bin 867 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 193 bin 859 metreküp olarak kayıtlara geçti.

30.05.2024 14:33
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 244 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 470 bin 424 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 832 bin 277 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 244 lira 31 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 227 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 756 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 732 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 369 bin 867 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 193 bin 859 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 244 Lira Oldu - Son Dakika

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