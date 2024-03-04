Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 380 Lira 78 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 380 lira 78 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 670 bin 514 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 15 milyon 696 bin 416 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 380 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 28 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 899 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 861 lira 74 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 169 milyon 116 bin 792 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 168 milyon 403 bin 3 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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