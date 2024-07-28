Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 388 Lira 40 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 388 Lira 40 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 388 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 292 bin 90 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 946 bin 500 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 388 lira 40 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 100 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 907 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 868 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 125 milyon 425 bin 610 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 67 bin 565 metreküp olarak kayıtlara geçti.

28.07.2024 14:29
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 388 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 292 bin 90 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 946 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 388 lira 40 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 100 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 907 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 868 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 425 bin 610 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 67 bin 565 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 388 Lira 40 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 388 Lira 40 Kuruş - Son Dakika
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