Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 999 Lira 83 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 999 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 720 bin 82 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 6 bin 509 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 999 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 66 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 549 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 449 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 225 milyon 239 bin 607 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 225 milyon 895 bin 335 metreküp olarak kayıtlara geçti.