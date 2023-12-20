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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 770 lira 52 kuruş oldu - Son Dakika
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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 770 lira 52 kuruş oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 770 lira 52 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 10 milyon 678 bin 276 lira oldu. Türkiye'ye 219 milyon 691 bin 70 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 770 lira 52 kuruş oldu
20.12.2023 - 14:49,  Güncelleme: 14:52
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 770 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 678 bin 276 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 849 bin 730 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 770 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 840 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 409 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 131 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 219 milyon 691 bin 70 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 220 milyon 550 bin 421 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 770 lira 52 kuruş oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 770 lira 52 kuruş oldu - Son Dakika
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