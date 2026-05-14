Spot Doğal Gazda Fiyatlar ve İşlem Hacmi Düştü

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 213 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 650 bin 802 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 696 bin 419 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 213 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 154 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 73 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 352 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 454 bin 706 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 427 bin 905 metreküp olarak kayıtlara geçti.