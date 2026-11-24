Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 640 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 290 bin 337 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 207 bin 638 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 640 lira 47 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 547 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 672 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 608 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 167 milyon 989 bin 913 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 167 milyon 986 bin 237 metreküp olarak kayıtlara geçti.