Spot Elektrik Fiyatı 4500 Lira

14.05.2026 14:37
Spot piyasa elektriği yarın için 4500 lira, işlem hacmi ise %9,82 arttı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,82 artarak 646 milyon 218 bin 721 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1093 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1357 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

