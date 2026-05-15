Spot Elektrik Fiyatı Yükseldi
Spot Elektrik Fiyatı Yükseldi

15.05.2026 15:23
Yarın için spot piyasada elektrik fiyatı 3 bin 219 lira 99 kuruş oldu, işlem hacmi arttı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 219 lira 99 kuruş oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 58 artarak 271 milyon 269 bin 558 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 219 lira 99 kuruş, en düşük 08.00-16.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 482 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 592 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

20:35
20:11
19:42
18:49
18:39
18:19
