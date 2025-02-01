Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için en yüksek elektrik fiyatı 3 bin lira, en düşük ise 750 lira olarak belirlendi.

01.02.2025 15:47
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,2 azalışla 1 milyar 337 milyon 904 bin 180 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00 ve 19.00'da 3 bin lira, en düşük saat 13.00'te 750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 191 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 211 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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