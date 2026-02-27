Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin lira 1 kuruş, en düşük 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,7 azalarak 841 milyon 25 bin 724 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1460 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1466 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 468 lira 1 kuruş, en düşük 999 lira 10 kuruş olarak kayıtlara geçti.