Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 800 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 107 artarak 1 milyar 255 milyon 347 bin 438 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 800 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1970 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 18 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1989 lira 99 kuruş, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.