Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

22.03.2026 14:33
Yarın için spot elektrik megavatsaat fiyatları 3.400 lira en yüksek, 231 lira en düşük olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 267 artarak 1 milyar 205 milyon 834 bin 511 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 03.00'te 231 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1852 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 595 lira 1 kuruş, en düşük 171 lira olarak kayıtlara geçti.

14:30
14:12
13:05
12:58
12:25
12:11
