Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 45 lira 41 kuruş, en düşük 700 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,1 azalarak 1 milyar 497 milyon 969 bin 473 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 45 lira 41 kuruş, en düşük saat 12.00'de 700 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 438 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 467 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 235 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.