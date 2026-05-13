Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,56 artarak 588 milyon 423 bin 785 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00-21.00 saatlerinde 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 10.00-13.00 saatlerinde 0 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 952 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1238 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 490 lira 1 kuruş, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.