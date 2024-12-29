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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Yarın için megavatsaat elektrik fiyatları 3 bin lira ile 1424 lira 9 kuruş arasında belirlendi.

29.12.2024 14:47
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 39,6 artarak 1 milyar 585 milyon 501 bin 791 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 09.00, 10.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 02.00'de 1424 lira 9 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 456 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 538 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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