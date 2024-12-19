Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

Yarın için spot elektrikte fiyatlar 3 bin lira ile 1424 lira 99 kuruş arasında değişiyor.

19.12.2024 15:18
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 7,9 azalarak 1 milyar 563 milyon 362 bin 793 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 17.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 13.00'te 1424 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 448 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 471 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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