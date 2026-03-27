Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika
Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

27.03.2026 14:55
Yarın için spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı 3 bin 400 lira en yükseği, 164 lira en düşüğü.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 164 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,9 artarak 627 milyon 72 bin 593 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 10.00'da 164 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 991 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1110 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 199 lira 47 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika

SON DAKİKA: Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika
