Spot elektrikte hacim yüzde 14,4 düştü, yarın en düşük fiyat 322 lira 99 kuruş oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte hacim yüzde 14,4 düştü, yarın en düşük fiyat 322 lira 99 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında yarın bir megavatsaat elektriğin en düşük fiyatı saat 12.00'de 322 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Piyasadaki işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 14,4 gerileyerek 1 milyar 413 milyon 789 bin 162 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 322 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,4 azalarak 1 milyar 413 milyon 789 bin 162 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 200 lira, en düşük saat 12.00'de 322 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 499 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 605 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 956 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte hacim yüzde 14,4 düştü, yarın en düşük fiyat 322 lira 99 kuruş oldu - Son Dakika
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