Spot elektrikte hacim yüzde 14,4 düştü, yarın en düşük fiyat 322 lira 99 kuruş oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 322 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,4 azalarak 1 milyar 413 milyon 789 bin 162 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 200 lira, en düşük saat 12.00'de 322 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 499 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 605 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 956 lira olarak kayıtlara geçti.