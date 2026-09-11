Spot elektrikte yarının fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte yarının fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu

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Spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500, en düşük 800 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,6 azalarak 1 milyar 955 milyon 780 bin 177 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,6 azalarak 1 milyar 955 milyon 780 bin 177 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 800 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 882 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 962 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 157 lira 24 kuruş, en düşük 1500 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot elektrikte yarının fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarının fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu - Son Dakika
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