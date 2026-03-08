Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

08.03.2026 14:28
Yarın için megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 3.400 lira, en düşük 170,01 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,5 artarak 937 milyon 370 bin 496 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 170 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1534 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1559 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 675 lira 99 kuruş, en düşük sıfır (0) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

