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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

31.01.2022 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 940 bin 43 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 182 bin 179 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 787 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin lira, satış fiyatı 9 bin 786 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 243 milyon 291 bin 286 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 247 milyon 138 bin 605 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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