Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 670 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 137 milyon 448 bin 475 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 236 milyon 22 bin 673 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 670 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 14 milyon 216 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 960 lira 56 kuruş, satış fiyatı 9 bin 380 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 891 bin 801 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 211 milyon 898 bin 219 metreküp olarak kayıtlara geçti.