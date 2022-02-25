Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

25.02.2022 14:30
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 620 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 620 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 55 milyon 475 bin 920 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 1 milyon 456 bin 792 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 620 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 768 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 908 lira 86 kuruş, satış fiyatı 9 bin 331 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 210 milyon 354 bin 778 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 217 milyon 464 bin 638 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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