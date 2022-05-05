Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

05.05.2022 14:14
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 128 milyon 501 bin 400 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 78 milyon 364 bin 50 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 bin 844 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 205 lira 50 kuruş, satış fiyatı 11 bin 494 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 349 bin 225 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 958 bin 632 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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