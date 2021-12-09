Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1205 lira 47 kuruş, en düşük 743 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,61 azalışla 533 milyon 532 bin 241 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 1205 lira 47 kuruş, en düşük saat 05.00'te 743 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 898 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 902 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1208 lira 26 kuruş, en düşük 800 liradan işlem gördü.