Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 700 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,3 artışla 796 milyon 751 bin 206 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00 ile 11.00 arasında ve 16.00'da 1345 lira, en düşük saat 04.00'te 700 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1116 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1127 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 1344 lira 99 kuruş, en düşük 800 liradan işlem gördü.