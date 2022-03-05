Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1695 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,9 azalarak 598 milyon 763 bin 581 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 1695 lira 1 kuruş, en düşük saat 08.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1466 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1472 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1745 lira, en düşük 1300 lira olarak kayıtlara geçti.