Spotify İstanbul Ofisini Açtı - Son Dakika
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Spotify İstanbul Ofisini Açtı

Spotify İstanbul Ofisini Açtı
18.06.2026 21:39
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Spotify, Türkiye'de müzik sektörüne katkı sağlamak için İstanbul ofisini resmi olarak açtı.

Spotify, Türkiye'deki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla İstanbul'daki ofisinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, açılış resepsiyonuna Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Murat Ellialtı, Spotify'ın global ve bölgesel yöneticileri ile müzik sektöründen temsilciler katıldı.

Yeni ofisin, Spotify'ın Türkiye'deki sanatçılar, plak şirketleri, dinleyiciler ve diğer sektör paydaşlarıyla daha yakın çalışmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Ofis aracılığıyla sanatçı ekiplerine yönelik eğitim programlarının artırılması, yerel istihdamın desteklenmesi ve Türk müziğinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

Spotify verilerine göre, Türk müziği platformda bugüne kadar 294 milyarı aşkın dinlenmeye ulaştı. Son 5 yılda yüzde 190'ın üzerinde büyüme kaydeden Türk müziği, Türkiye'de ise aynı dönemde yüzde 200'ün üzerinde dinlenme artışı gösterdi. Spotify Türkiye Top 50 listesindeki parçaların yüzde 90'dan fazlasını Türk sanatçıların eserleri oluşturdu.

Türk sanatçılara ait eserlerin yurt dışındaki dinlenme sayısı son 11 yılda 70 kat artarken, yalnızca nisanda Türkiye dışındaki yaklaşık 92,5 milyon tekil kullanıcı en az bir Türk sanatçının şarkısını dinledi. Bu performans, Türkiye'yi Spotify'da İngilizce konuşulmayan ülkeler arasında en büyük 10 müzik pazarından biri konumuna taşıdı.

Spotify, İstanbul'daki ofisi aracılığıyla Türk müziğinin yurt içi ve yurt dışındaki büyümesine katkı sağlayan sanatçılar ve iş ortaklarıyla daha yakın çalışmayı hedefliyor.

Açıklamada açılıştaki görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Spotify'ın Türkiye'deki varlığını ve yatırımlarını artırma kararını, Türkiye'ye ve Türk müziğine duyulan güvenin bir tezahürü olarak gördüklerini belirtti.

Yazgı, "Sanatçılarımızı öne çıkaracak yerel projelerin çoğaltılmasını ve onlara yönelik özel tanıtım çalışmalarıyla Türkiye'nin müzik ve kültür ekonomisine yapılacak her türlü yatırımı bakanlık olarak yürekten destekliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Spotify MENAT+ Genel Müdürü Akshat Harbola, Türkiye'nin kültürel açıdan canlı ve ticari açıdan dinamik müzik pazarlarından biri olduğunu aktardı.

Harbola, Türkiye'nin aynı zamanda geleceğe yönelik büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayarak, "İstanbul'daki yeni ofisimiz Türkiye'ye, sanatçılarına, müzik sektörüne ve müzik dinleyicilerine yönelik uzun vadeli bağlılığımızın bir göstergesi. Ayrıca, Spotify'ın Türk müziğini dünyayla buluşturmadaki rolüne olan güçlü inancımızı da yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spotify İstanbul Ofisini Açtı - Son Dakika

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