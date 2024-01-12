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2023 enflasyon rakamıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş artış oranları belirlendi - Son Dakika
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2023 enflasyon rakamıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş artış oranları belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam içeren çalışmalarını tamamladı. Mevcut en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın artırılmasını içeren çeşitli senaryoların yer aldığı bu çalışma, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

2023 enflasyon rakamıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş artış oranları belirlendi
12.01.2024 - 15:36,
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıkladığı 2023 enflasyon rakamıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş artış oranları belirlenmişti. Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25'lik bir zam yapılırken, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 37,57'de kalmış, bu durum kamuoyunda beklentilere neden olmuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, gelecek hafta Kabine toplantısında sunulacak olan düzenleme, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olan mevcut seviyesini artırmayı hedefliyor.

KABİNE'DE ERDOĞAN'A SUNULACAK

Gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak çalışma, Kabine değerlendirmeleri sonrasında kamuoyuyla paylaşılarak yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

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Kabine, Zam, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 enflasyon rakamıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş artış oranları belirlendi - Son Dakika


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