 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife yükseltti - Son Dakika

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife yükseltti

Standard & Poor's (S&P) Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin güçlenmesi nedeniyle Türkiye'nin kredi notu görünümünün 'pozitife' yükseltildiğini belirtti. Gill ayrıca, Türk bankalarının yeterli sermaye tamponlarına sahip olduğunu ve para biriminin değer kaybının yönetilebilir olacağını ifade etti.

Standard & Poor\'s Türkiye\'nin kredi notu görünümünü pozitife yükseltti
05.12.2023 - 21:15,
Abone Ol

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, son dönemde Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlenmesi nedeniyle Türkiye'nin kredi notu görünümünün "pozitife" yükseltildiğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, internet üzerinden "Gelişmekte Olan Piyasalara Bakış: Türkiye 2024 Görünümü" başlıklı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, Türkiye'nin son dönemde ekonomik istikrarın artırılması amacıyla atılan adımların etkilerini değerlendiren Gill, "Türkiye ekonomisinin aslında yeniden dengelendiğine dair artan kanıtları yansıtacak şekilde Türkiye'nin B kredi notunu korurken, kredi notunu olumlu yükselttik." dedi.

Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyrek büyüme verisine ilişkin değerlendirmede bulunan Gill, "Genel olarak, ekonomide özellikle Ortodoks para politikasının yeniden uygulamaya konmasının, ekonominin yeniden dengelenmesi, yurt içi tasarrufların artması, tüketimin yavaşlaması ve dolayısıyla ithalatın da azalması açısından fayda sağlamaya başladığı yönünde işaretler olduğunu düşünüyoruz." İfadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisin genel görünümünü de değerlendiren Gill, "Temel senaryomuz Türk ekonomisinin yumuşak inişten faydalanacağı yönündedir." diye konuştu.

Türkiye'nin ilerleyen dönemde kredi notunun yükseltilebilmesi için aranacak koşullara da değinen Gill, "Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi, yurt içi tasarrufların artması, Türk lirasındaki artış, Türkiye'nin kullanılabilir döviz rezervlerinin yükselmesi durumunda notu da yükseltebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda Türk bankalarının görünümünü değerlendiren S&P EMEA Finansal Kuruluşları Direktör Yardımcısı Anais Ozyavuz da Türk bankalarının yeterli sermaye tamponlarına sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tabii ki para biriminin daha fazla değer kaybetmesi nedeniyle bankalarda bir miktar sermaye kaybı bekliyoruz. Ama bunun yönetilebilir (koşullar) olacağını düşünüyorum. Ayrıca bankaların çoğunun son iki yıldır ihtiyaç halinde kullanabilecekleri ücretsiz provizyon ayırması da rahatlatıcı bir unsur."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife yükseltti - Son Dakika


20:52
İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti
18:47
Büyükşen çiftini öldüren sanıklara verilen 2'şer kez müebbet hapis cezası onandı Büyükşen çiftini öldüren sanıklara verilen 2'şer kez müebbet hapis cezası onandı
18:15
İYİ Parti'den ihraç edilen Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilk sözler İYİ Parti'den ihraç edilen Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilk sözler
18:08
Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdikleri İsrail askerlerine saldırdı Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdikleri İsrail askerlerine saldırdı
17:55
Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti
17:47
Selahattin Demirtaş, mahkemede kendini savundu: Kürt olduğum için yargılanıyorum Selahattin Demirtaş, mahkemede kendini savundu: Kürt olduğum için yargılanıyorum
17:46
Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi
17:05
Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi

Son Dakika
20:52 İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti
20:06 Eski eşinin nafakasını ödemediği için tutuklanan yaşlı adam birkaç saat içinde serbest kaldı
18:47 Büyükşen çiftini öldüren sanıklara verilen 2'şer kez müebbet hapis cezası onandı
18:26 Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu
18:15 İYİ Parti'den ihraç edilen Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilk sözler
18:08 Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdikleri İsrail askerlerine saldırdı
17:55 Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti
17:46 Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi
17:47 Selahattin Demirtaş, mahkemede kendini savundu: Kürt olduğum için yargılanıyorum
17:05 Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 21:37:23. #1.12#
SON DAKİKA: Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement