Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 416 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 264 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 416 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 408 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 416 milyon 736 bin 884,50 lira, işlem miktarı ise 1.014,38 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 431 milyon 709 bin 868,89 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.408.000,00
|2.188,00
|En Düşük
|2.264.000,00
|2.174,95
|En Yüksek
|2.420.000,00
|2.330,00
|Kapanış
|2.416.000,00
|2.327,00
|Ağırlıklı Ortalama
|2.398.501,17
|2.293,45
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.416.736.884,50
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.014,38
|Toplam İşlem Adedi
|48
Son Dakika › Ekonomi › Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 416 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika
Çin'in Hainan eyaletinde bulunan Boao sıfıra yakın karbon örnek bölgesi, Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı öncesinde faaliyete geçti. Bölge, 8 farklı kategoride 18 proje tamamlayarak sıfıra yakın karbon aşamasına ulaşmış durumda.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon Beşikdüzü mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilere para verilemediği söylemlerine karşılık olarak, emeklinin parasını devletin değil, vatandaşların verdiğini belirtti. Baş, toplumun zenginleşmesini ve refah içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, Uşak'ta esnafı ziyaret etti ve sıkıntılarını dinledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında 76 yetiştiriciye 216 adet damızlık akkaraman koç ve toklu dağıtımı gerçekleştirildi. Koçları alan yetiştiriciler büyük heyecan yaşadı.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili Genel Müdürlüklerin katılımıyla tarımsal üretimin planlanması konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, tarımsal üretimin planlanması ilkeleri ve geleceğe yönelik hedefler tartışıldı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım töreninde çiftçilere 4 bin 500 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, törende konuşarak, tarımın geliştirilmesinde katkı sunan kurumlara ve tarım ailesine teşekkür etti. Dağıtıma Kaymakam Mehmet Miraç Demir, İlçe Tarım Kredi Müdürü Canan Kaymaz, Ziraat Odası Başkanı Murat Akın ve çiftçiler katıldı.
Ticaret Bakanlığından, güvensiz olduğu ortaya çıkan "Jasmine" bebekle ilgili toplatma kararı verildi. Karar üzerine gazetelere ilan veren üretici firma, mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığı belirlenen oyuncağın bedeli karşılığında iade edilmesi çağrısı yaptı.
Gaziantep Valiliği, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 'Bakkal Kart' uygulamasını başlattı. Sosyal destek kartlarıyla daha önce zincir marketlerde destek sağlanırken, bu uygulama ile küçük esnaf da destekleniyor. Valilik bütçesi ve hayırseverlerin yardımlarıyla genişletilen çalışmada, ihtiyaç sahiplerine kartlar ulaştırıldı. Proje, diğer illerden de yoğun ilgi görüyor ve hem vatandaşın hem de esnafın desteklenmesini sağlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?