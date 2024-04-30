Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 430 Bin Liraya Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 430 Bin Liraya Geriledi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 430 Bin Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 415 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 157 milyon 84 bin 983,39 lira, işlem miktarı ise 472,41 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 172 milyon 785 bin 937,36 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA ve Fours Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

30.04.2024 16:41
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 415 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 157 milyon 84 bin 983,39 lira, işlem miktarı ise 472,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 172 milyon 785 bin 937,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA ve Fours Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.450.000,002.330,00

En Düşük2.415.000,002.298,55

En Yüksek2.450.000,002.367,00

Kapanış2.430.000,002.347,80

Ağırlıklı Ortalama2.439.738,542.360,14

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.157.084.983,39

Toplam İşlem Miktarı (Kg)472,41

Toplam İşlem Adedi28

Kaynak: AA

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