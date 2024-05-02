Standart Altının Kilogram Fiyatı Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 428 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 437 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 428 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı salı gününü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 647 milyon 502 bin 479,11 lira, işlem miktarı ise 680,08 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 654 milyon 868 bin 902,69 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Çakmakçı Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

02.05.2024 16:35  Güncelleme: 16:46
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 428 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 437 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 428 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı salı gününü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 647 milyon 502 bin 479,11 lira, işlem miktarı ise 680,08 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 654 milyon 868 bin 902,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Çakmakçı Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.430.000,002.347,80

En Düşük2.425.000,002.292,00

En Yüksek2.437.000,002.340,00

Kapanış2.428.000,002.340,00

Ağırlıklı Ortalama2.430.410,562.327,80

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.647.502.479,11

Toplam İşlem Miktarı (Kg)680,08

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: AA

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