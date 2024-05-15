Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 476 bin liraya çıktı. Gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 476 bin lira olan standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 437 bin lira, en yüksek 2 milyon 480 bin lira seviyelerini gördü. KMKTP'de altın işlem hacmi 2 milyar 444 milyon 583 bin 908,03 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.

15.05.2024 16:53
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 476 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 437 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 476 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 420 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 444 milyon 583 bin 908,03 lira, işlem miktarı ise 990,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 537 milyon 642 bin 556,23 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.420.000,002.343,00

En Düşük2.437.000,002.345,00

En Yüksek2.480.000,002.392,30

Kapanış2.476.000,002.360,00

Ağırlıklı Ortalama2.472.578,942.382,13

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.444.583.908,03

Toplam İşlem Miktarı (Kg)990,99

Toplam İşlem Adedi57

Kaynak: AA

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