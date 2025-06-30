SOCAR Türkiye grup şirketlerinden STAR Rafineri, TİM'in açıkladığı "2024 İhracat Şampiyonları" listesinde 5'inci sırada yer aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) '2024 İhracat Şampiyonları' ödül töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlendi. Törende, 2024 yılında en çok ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri takdim edildi.
SOCAR Türkiye grup şirketlerinden STAR Rafineri, Türkiye genelinde mal ihracatı tutarına göre belirlenen '2024 İhracat Şampiyonları' listesinde 5'inci sırada yerini aldı. STAR Rafineri'nin ihracat şampiyonu ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından SOCAR Başkan Yardımcısı Sayın Zaur Gurbanov'a takdim edildi.
SOCAR Türkiye'nin grup şirketleriyle aldığı ödüller, şirketin Türkiye'deki faaliyetlerinin stratejik önemini vurgulaması açısından değer taşıyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › STAR Rafineri, '2024 İhracat Şampiyonları' listesinde 5'inci sırada - Son Dakika
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