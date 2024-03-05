Starbucks, Orta Doğu'daki Mağazalarında İşten Çıkarmaya Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Starbucks, Orta Doğu'daki Mağazalarında İşten Çıkarmaya Gidiyor

Starbucks'ın Orta Doğu'daki işletme haklarına sahip olan Alshaya Group, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki mağazalarında işten çıkarmaya karar verdi. Alshaya Group, ticaret koşullarının zorlaşması sebebiyle çalışan sayısını azaltmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Starbucks'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 1900'den fazla mağazası bulunuyor ve 19 bini aşkın kişi istihdam ediliyor. Bu olaylar, şirketlerin bilançolarına da yansımış ve Starbucks'ın geliri beklentilerin altında kalmıştı.

05.03.2024 20:29  Güncelleme: 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Starbucks'ın Orta Doğu'daki işletme haklarına sahip Kuveyt merkezli Alshaya Group, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen kahve zincirinin bölgedeki mağazalarında işten çıkarmaya gitme kararı aldı.

Alshaya Group tarafından yapılan açıklamada, "Son 6 ayda sürekli olarak zorlaşan ticaret koşullarının bir sonucu olarak, Starbucks Orta Doğu ve Kuzey Afrika mağazalarımızdaki çalışan sayısını azaltmak için üzücü ve çok zor bir karar aldık." ifadeleri kullanıldı.

Grubun 25 yılı aşkın süredir bölgede Starbucks'ın lisanslı ortağı olduğu belirtilen açıklamada, işten çıkarılan çalışanlar ve ailelerine ihtiyaç duydukları desteğin verileceği belirtildi.

Seattle merkezli kahve zinciri Starbucks'ın 11 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde 1900'den fazla mağazası bulunuyor ve 19 bini aşkın kişi istihdam ediliyor.

Protesto ve boykotlar, şirketlerin bilançolarına yansımıştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.

ABD'li kahve zinciri Starbucks da McDonald's, Pizza Hut, KFC, Domino's, Unilever ve Nestle gibi şirketlerle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.

Starbucks'ın işçi sendikasının X sosyal medya platformunda, "Filistin ile Dayanışma!" paylaşımında bulunmasının ardından sendikayı dava etme kararı tartışmalara neden olmuştu.

Orta Doğu'daki çatışmalar boykotların hedefindeki şirketlerin bilançolarına yansımaya başlarken, Starbucks'ın geliri geçen yılın son 3 ayında artmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

Starbucks yöneticileri, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenledikleri toplantıda, Gazze'deki savaşın bölgedeki mağazalarında müşteri trafiği ve satışlar üzerinde önemli etkisinin olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Kuzey Afrika, Orta Doğu, Starbucks, İsrail, Gazze, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Starbucks, Orta Doğu'daki Mağazalarında İşten Çıkarmaya Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 21:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Starbucks, Orta Doğu'daki Mağazalarında İşten Çıkarmaya Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement