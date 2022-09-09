Stellantis, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ne yönelik stratejik hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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Stellantis, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ne yönelik stratejik hedeflerini açıkladı

09.09.2022 14:52
Stellantis, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ne yönelik stratejik hedeflerini açıkladı

Stellantis Grubu, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde 2030 yılına kadar pazar payını yüzde 22'nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Stellantis Grubu, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde 2030 yılına kadar pazar payını yüzde 22'nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Stellantis Grubu'dan yapılan açıklamaya göre, Stellantis, Dare Forward 2030 global planı kapsamında Orta Doğu ve Afrika bölgesine yönelik iddialı stratejik hedeflerini açıkladı.

Buna göre Stellantis Grubu, söz konusu coğrafyada 2030 yılına kadar pazar payını yüzde 22'nin üzerine çıkarmayı amaçlarken, düşük emisyonlu araç satışlarının toplam miks içerisindeki oranını da yüzde 25'in üzerine ulaştırmayı hedefliyor. Bu tarihe kadar yaklaşık 55 yeni model lansmanı yapmayı amaçlayan Stellantis Grubu, öz kaynak oranını ise yüzde 70'in üzerine çıkartacak.

Bu planın önümüzdeki on yılda şirketi, pazar payı, müşteri deneyimi ve enerji geçişi noktasında liderliğe taşıması hedefleniyor. Ürün çeşitliliğinden ve geniş kapsama alanından güç alan Stellantis, Orta Doğu ve Afrika'daki 81 ülkedeki müşterilerin değişen gereksinimlerine yenilikçi, temiz, güvenli ve ulaşılabilir mobilite çözümleri sunarak yarınları şekillendiriyor.

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Kaynak: AA

Orta Doğu, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ne yönelik stratejik hedeflerini açıkladı - Son Dakika

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