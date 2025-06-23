Stellantis'te Yeni Üst Yönetim Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Stellantis'te Yeni Üst Yönetim Belirlendi

Stellantis\'te Yeni Üst Yönetim Belirlendi
23.06.2025 14:35
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Antonio Filosa, Stellantis'in yeni CEO’su olarak üst yönetimini açıkladı ve yeni stratejiler tanıttı.

Stellantis'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, şirketin üst yönetim kadrosunu belirledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni ekipte 4 yönetici CEO'ya bağlı olarak çalışacak. Yeni organizasyon yapısı, ürünlerle ilgili karar alma süreçlerinin, Stellantis'in bilgi birikimine sahip olduğu bölgelere yakın konumlandırılmasını esas alıyor.

Bu yaklaşımla şirket, markalarının güncünü ve duygusal bağlarını kullanarak, dünya genelindeki müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Stellantis Liderlik Ekibi'nde Doug Ostermann Mali İşler Müdürü (CFO) olarak birleşme ve satın almalar ve ortak girişimlerden sorumlu olacak. Jean-Philippe Imparato, Genişletilmiş Avrupa ve Avrupa Markaları liderliğini sürdürürken, bu sorumluluğa Maserati de dahil edilecek. Güney Amerika lideri olarak ekibe katılan Emanuele Cappellano aynı zamanda ticari araçlar iş birimi olan Stellantis Pro One'dan sorumlu olacak.

Philippe de Rovira, "Dünyanın Geri Kalanı" bölgesinden sorumlu olacak ve Stellantis Finansal Hizmetler sorumluluğunu da sürdürecek. Ned Curic, Ürün Geliştirme ve Teknoloji liderliği görevine devam edecek.

Davide Mele Ürün Planlama lideri, Sebastien Jacquet Kalite lideri ve Monica Genovese Satın Alma lideri olarak atanarak ekibe katıldı. Arnaud Deboeuf, Üretim liderliğini, Xavier Chereau da İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik liderliğini üstlenecek.

Scott Thiele, Tedarik Zinciri liderliği görevine getirildi. Clara Ingen-Housz, Kurumsal İlişkiler ve İletişim lideri olarak ekibe katıldı.

Ralph Gilles Tasarım lideri, Olivier Francois Pazarlama lideri, Alison Jones Yedek Parça ve Hizmetler ile Döngüsel Ekonomi lideri ve Giorgio Fossati Genel Hukuk Müşaviri olarak doğrudan CEO'ya bağlı çalışacak.

Richard Palmer, şirkete stratejik danışman olarak katkı sunmaya devam edecek.

"Stellantis'i sektörümüz için yeni dönemin kazananlarından biri haline getireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Filosa, Stellantis gibi bir şirketin liderliğini üstlenmeyi "ayrıcalık" olarak gördüğünü dile getirdi.

Filosa, "Benzersiz gücümüz, yetenekli insan kaynağımız, ikonik markalarımız ve şirketimize, ürünlerimize ve eşsiz hikayelerimize bağlılıklarıyla bize ilham veren milyonlarca müşterimizdir." ifadelerini kullandı.

Yeni ekibin, Stellantis'in en iyi yönlerini temsil ettiğini vurgulayan Filosa, şunları kaydetti:

"Yeni ekibimiz insan odaklı bir bakış açısına sahip, markalarımızı, ürünlerimizi ve müşterilerimizi derinlemesine tanıyan, alanında en iyi uzmanlığa ve girişimci bir ruha sahip liderlerden oluşuyor. Ortak tarihimizle duyduğumuz büyük gurur ve geleceğimizi birlikte inşa etme kararlılığımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve içinde bulunduğumuz topluluklarla yakın işbirliği içinde daha da güçlenecek. Bu ekibin yeteneği ve tutkusu sayesinde, Stellantis'i sektörümüz için yeni dönemin kazananlarından biri haline getireceğiz. Stellantis'in tarihindeki bu yeni döneme adım atarken, uzun yıllar boyunca şirketimize değerli katkılarda bulunan Maxime Picat ve Beatrice Foucher'e içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendilerine gelecekteki tüm çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis'te Yeni Üst Yönetim Belirlendi - Son Dakika

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